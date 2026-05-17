Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vier Leichtverletzte bei Unfall in Kobeshofen

Hückeswagen (ots)

Am Freitag (15. Mai) gegen 14:05 Uhr beabsichtigte ein 34-jähriger Skoda-Fahrer aus Hückeswagen, von der K5 nach links auf die B237 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW eines 40-jährigen Hückeswageners, der auf der B237 in Richtung Wipperfürth unterwegs war. Der 40-Jährige sowie seine 63-jährige Beifahrerin und seine zwei Kinder im Alter von sieben und acht Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 63-Jährige und die beiden Kinder kamen in Krankenhäuser. Beide Autos wurden abgeschleppt.

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