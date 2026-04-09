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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: versuchter Raub mit Schusswaffe auf Kiosk, Täter flüchtig

Radevormwwald (ots)

Am frühen Abend des 09.04.2026 kam es in der Kaiserstraße in Radevormwald in einem Kiosk zu einem versuchten Raubüberfall. Bei der Tatausführung benutzte ein Täter einen Revolver und bedrohte damit die Kassiererin. Als ein Zeuge aufgrund des Tumultes dazu kam, flüchtete der maskierte Täter aus dem Kiosk und verlor dabei seine Waffe, welche vor Ort zurück blieb. Ein weiterer auf ihn wartender Komplize flüchtete mit ihm auf einem E-Scooter. Die Täter konnten flüchten. Durch die Tatausführung selbst entstand kein Schaden; es wurde niemand verletzt. Die Waffe wurde nur zur Drohung eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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