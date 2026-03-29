Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autoaufbrüche in Lobscheid

Gummersbach (ots)

In Lobscheid haben Kriminelle in der Nacht von Donnerstag (26. März) auf Freitag mehrere Autos aufgebrochen. Bei einem Kleintransporter, der auf einem Grundstück im Springer Weg stand, schlugen die Unbekannten die Seitenscheibe ein und stahlen eine Bohrmaschine, ein Fernglas und eine Wärmebildkamera. In gleicher Art und Weise gelangten die Diebe in einen Opel Astra, der am Fahrbahnrand in der Burbachstraße parkte. Hier entkamen die Kriminellen ohne Beute. Aus zwei unverschlossenen Autos im Oberweg wurden ein Fernglas und Bargeld gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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