Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bäckerei

Gummersbach (ots)

Eine Bäckerei in der Fußgängerzone ist in der Nacht zu Sonntag (20./21. April) von Einbrechern heimgesucht worden. Die Kriminellen zerstörten ein Fenster im Bereich der Backstube der an der Kaiserstraße gelegenen Bäckerei und konnten so in die Geschäftsräume eindringen. Anschließend konnten sie einen kleinen Wandtresor aus der Verankerung reißen und mit diesem entkommen. Die Tatzeit liegt zwischen 18.00 Uhr am Samstag und 08.00 Uhr am Sonntagmorgen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell