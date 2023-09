Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Eine Schwerverletzte und drei Leichtverletzte bei Autounfall

Bild-Infos

Download

Wiehl (ots)

Bei einem Unfall auf der Oberwiehler Straße in Oberwiehl am Sonntag (24. September) sind vier Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder, die leichte Verletzungen erlitten. Die 26-jährige Autofahrerin aus Wiehl fuhr gegen 0.30 Uhr auf der Oberwiehler Straße in Richtung Ohlerhammer, als sie kurz vor dem Kreuzungsbereich Ohlerhammer nach rechts von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich in der angrenzenden Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Die 26-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein 3- sowie ein 4-Jähriger, die sich im Auto befanden, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine weitere 16-jährige Beifahrerin aus Kevelaer zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand erheblicher Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell