Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drogen sichergestellt

Gummersbach (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Sonntagabend in Vollmerhausen versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Ein 28-jähriger Bergneustädter fuhr abends um 22:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Vollmerhauser Straße. Da er ohne Licht und noch dazu in starken Schlangenlinien unterwegs war, wollte ihn eine Streifenwagenbesatzung anhalten und kontrollieren. Die Anhaltezeichen ignorierte der Radfahrer jedoch und fuhr weiter in Richtung Niederseßmar. Nach kurzer Zeit sprang er von seinem Rad und versuche zu Fuß zu flüchten. Erst nach mehrmaliger Aufforderung blieb er schließlich stehen. Wie sich herausstellte, hatte er in seinem Rucksack geringe Mengen Betäubungsmittel, die von den Polizisten sichergestellt wurden. Da der 28-Jährige zudem augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand und dies auch zugab, musste er eine Blutprobe abgeben. Nun blickt er einem Strafverfahren entgegen.

