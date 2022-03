Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte versuchten Münzrollengeber aufzubrechen

Gummersbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (8. März) haben Kriminelle versucht, in einem Geldinstitut in der Gummersbacher Innenstadt einen Münzrollengeber aufzubrechen.

Gegen 03.10 Uhr hatten zwei Männer den Selbstbedienungsbereich einer Bank in der Moltkestraße aufgesucht und sich mit einem Hebelwerkzeug an dem Automaten zu schaffen gemacht. Nach kurzer Zeit brachen sie ihren Versuch ab und flüchteten auf unbekannte Weise.

Einer der Tatverdächtigen war etwa 180 cm groß, von schlanker Statur und mit einer dunkelblauen Hose, einer hellgrauen Steppjacke mit Kapuze und Turnschuhen bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Mütze oder Sturmhaube. Der zweite Täter war von ähnlicher Statur und Größe, trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Steppjacke und Adidas-Turnschuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

