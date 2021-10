Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Fehler beim Einparken

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Schluchsee]

Am 06.10.2021, gegen 10:30 Uhr, rangierte ein 58-jähriger Wohnmobilfahrer sein gemietetes Wohnmobil rückwärts in einen Stellplatz in der Faulenfürster Straße. Beim Rangieren kollidierte er mit einem danebenstehenden Wohnmobil. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell