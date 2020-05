Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170520-382: Motorradfahrer bei Sturz schwerverletzt

Reichshof (ots)

Bei einem Sturz hat sich am Samstag (16. Mai) ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Paderborn schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 33-Jährige gegen 15:35 Uhr mit seiner Suzuki auf der L342 aus Richtung Rothemühle kommend in Fahrtrichtung Nosbach. In einer abschüssigen Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei zog sich der 33-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte eine Rettungswagen den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An der Suzuki entstand erheblicher Sachschaden.

