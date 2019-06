Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120619-556: 65-Jähriger bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag ein 65-jähriger Autofahrer, der auf der Westtangente mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum fuhr. Der Gummersbacher war gegen 12.30 Uhr von Wasserfuhr in Richtung Zentrum gefahren, als er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem er zunächst einen Grünstreifen überfahren hatte, wurde der Wagen durch den Aufprall auf den Baum jäh gestoppt. Der 65-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell