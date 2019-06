Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110619-555: Auf regennasser Fahrbahn verunglückt

Reichshof (ots)

Am heutigen Morgen (11. Juni) schleuderte eine Autofahrerin auf der L 320 in Müllerheide in eine Leitplanke; sie musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 09.30 Uhr war die 40-jährige Gummersbacherin auf dem Weg von Sinspert nach Oberagger, als sie auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geriet. Die Fahrt endete an einer Leitplanke, die ebenso wie auch der PKW der Verunfallten Beschädigungen davontrug. Nach einer ambulanten Behandlung konnte die 40-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen.

