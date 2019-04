Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230419-387: Diebe wollten Zigarettenautomaten ausgraben

Lindlar (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am frühen Dienstagmorgen (23. April) einen 34-jährigen Mann aus Georgien festnehmen konnte. Kurz nach Mitternacht hatte sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, weil sie aus Richtung eines in Steinbach an der L 129 aufgestellten Zigarettenautomaten verdächtige Geräusche hörte. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, hatten Unbekannte versucht den an einem Ständer im Boden verankerten Zigarettenautomaten auszugraben. Bei Eintreffen der Polizei standen am Tatort lediglich zwei verlassene PKW mit Ausfuhrkennzeichen, die offenbar von den Tätern genutzt worden waren. Etwa 100 Meter entfernt konnten die Beamten zwei Personen erkennen, die in Richtung eines Waldes flüchteten. Eine der Personen konnte eingeholt und festgenommen werden; der andere konnte entkommen. Auch eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Der 34-Jährige wurde inzwischen dem Haftrichter vorgeführt, der die Inhaftierung bis zur Hauptverhandlung verkündete; die beiden von den Tätern genutzten Autos stellte die Polizei sicher.

