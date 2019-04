Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220419-385: Unfallflucht an der Jugendherberge

Wiehl (ots)

Vermutlich gegen ein Uhr in der Nacht zu Sonntag (21. April) hat ein unbekanntes Fahrzeug an der Jugendherberge in der Straße "Krähenhardt" einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Übernachtungsgäste hatten am Sonntagmorgen an zwei auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeugen frische Unfallschäden gefunden - der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Unfallzeit dürfte gegen ein Uhr gelegen haben. Zeugen hatten zu dieser Zeit einen lauten Knall gehört, diesen aber nicht zuordnen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

