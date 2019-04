Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220419-386: Vier Unfälle unter Alkohol

Gummersbach, Waldbröl, Wiehl (ots)

Viermal hat die Polizei am Osterwochenende nach Verkehrsunfällen Blutproben entnehmen lassen.

Kaum auf den Beinen halten konnte sich ein 30-jähriger Autofahrer aus Nümbrecht, der Zeugen wegen seiner starken Schlangenlinien und abrupten Bremsmanöver gegen 23.30 Uhr am Freitag (19. April) auf der Fahrt von Gummersbach nach Wiehl aufgefallen war. Nachdem der Mann in Wiehl-Alperbrück angehalten hatte, stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur stark unter Alkoholeinwirkung stand, sondern zuvor in Höhe der Autobahnzufahrt gegen die Leitplanke geraten war und sich dabei den rechten Vorderreifen beschädigt hatte. Die Polizei ließ dem Nümbrechter eine Blutprobe entnehmen und stellte den Führerschein sicher.

Ein Traktor samt Anhänger verunglückte am Samstagmorgen gegen 01.20 Uhr auf der Homertstraße in Gummersbach-Lieberhausen. Der unter Alkohol stehende, 28-jährige Traktorfahrer aus Gummersbach hatte in einer abschüssigen Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Traktor durchbrach eine Leitplanke, überschlug sich und stürzte einen Abhang hinunter. Wie durch ein Wunder zog sich der 28-Jährige lediglich leichte Verletzungen zu. Da er aber stark unter Alkoholeinwirkung stand, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Bergung von Taktor und Anhänger gestaltete sich schwierig, da der Traktor kopfüber zwischen Bäumen lag; ein Kranunternehmen musste mit der Bergung beauftragt werden.

Etwa zwei Stunden später, gegen 03.10 Uhr, fanden Zeugen einen verunfallten Wagen vor, der zwischen Waldbröl-Zentrum und Hermesdorf von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren war. Der Fahrer, ein 21-Jähriger aus Waldbröl, saß noch auf dem Fahrersitz und hatte sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Unfallursache war auch hier unter anderem erheblicher Alkoholkonsum - bei einem Vortest zeigte das Gerät einen Wert von fast 1,9 Promille an. Der junge Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und die an dem Auto angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Wagen.

Gegen 07.00 Uhr am Sonntag meldeten Zeugen in Wiehl einen verunfallten PKW auf einem Parkplatz an der Homburger Straße. Die Polizei fand im Wagen bei laufendem Motor einen schlafenden 28-Jährigen aus Wiehl vor, der ebenfalls deutlich nach Alkohol roch. Am Auto befanden sich frische Unfallschäden, die durch einem Zusammenstoß mit einer in der Nähe befindlichen Betonwand entstanden waren. Auch der 28-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen.

