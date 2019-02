Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080219-0123: Kiosk in Oberwiehl überfallen

Wiehl (ots)

In Oberwiehl hat am späten Donnerstagnachmittag (7. Februar) ein Unbekannter einen Kiosk überfallen; er entkam mit einer geringen Zahl von Zigarettenschachteln. Etwa gegen 17.40 Uhr hatte der Unbekannte den Kiosk an der Oberwiehler Straße aufgesucht und hatte dort augenscheinlich eine Handfeuerwaffe auf den Betreiber gerichtet. Dieser zog sich daraufhin aus dem Verkaufsraum zurück, was der junge Mann dazu nutzte Zigarettenschachteln aus der Auslage zu nehmen. Anschließend verließ er fluchtartig den Kiosk und rannte in Richtung der Straße Ohlerhammer davon, wobei er mehrfach stolperte. Der Täter war etwa 180 cm groß, trug dunkle Kleidung und führte eine Tasche oder einen Rucksack mit. Unter seiner Kapuze waren blonde, nach oben gegelte Haare erkennbar. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

