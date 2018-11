POL-GM: 221118-1250: Mülltonne am Sportlerheim angesteckt

Morsbach (ots) - In der vergangenen Nacht (22. November) musste die Feuerwehr zu einem Brand am Sportplatz an der Bahnhofstraße ausrücken. Gegen 01.30 Uhr waren dort Flammen aus einem Müllcontainer geschlagen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden; am Sportlerheim selbst entstand kein Schaden. Inzwischen konnte die Polizei ermitteln, dass der Container in Brand gesetzt wurde. Hinweise bitte an die das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell