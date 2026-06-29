Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Person nach Badeunfall im Neffelsee vermisst - Umfangreiche Suchmaßnahmen dauern an

Zülpich (ots)

Am Sonntagabend (28. Juni) wurde gegen 21:57 Uhr gemeldet, dass sich eine Person im Wasser des Neffelsees bei Zülpich-Geich befinde und um Hilfe rufe.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein 39-jähriger Mann aus dem Kreis Düren gegen 22 Uhr im Neffelsee schwimmen. Nach Angaben von Zeugen befand sich der Mann bereits etwa 150 Meter vom Ufer entfernt, als er mit den Armen winkte und lautstark um Hilfe rief. Daraufhin begab sich ein Zeuge ins Wasser, um dem 39-Jährigen zu Hilfe zu eilen. Der Zeuge musste den Rettungsversuch jedoch abbrechen und zum Ufer zurückkehren, bevor er den Vermissten erreichen konnte. Anschließend konnte der 39-Jährige im Wasser nicht mehr gesehen werden.

Unmittelbar nach Eingang des Notrufs wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren auch Einsatzkräfte vom THW Euskirchen und der DLRG an den Maßnahmen beteiligt.

Die Einsatzkräfte suchten den See bis in die frühen Morgenstunden mit Booten, Tauchern und technischen Hilfsmitteln ab. Die Suchmaßnahmen werden seit dem heutigen Montag (29. Juni), 8 Uhr, fortgesetzt. Bei dem Neffelsee handelt es sich um ein Naturschutzgebiet, in dem ein striktes Badeverbot besteht.

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