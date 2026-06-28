Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Angeblicher Wasserwerker lenkte Seniorin ab - Diebstahl

53925 Kall (ots)

Am Samstagmorgen, den 27.06.2026 klingelte es an der Wohnungstür einer 82-jährigen Dame aus Kall. Ein junger Mann in gelber Warnweste und mit Mundschutz stellte sich als Mitarbeiter des Wasserwerks vor und bat darum, den Wasseranschluss der Frau im Bad der Wohnung untersuchen zu können. In der Straße habe es einen Rohrbruch gegeben. Während die Frau dem Mann bereitwillig das Bad zeigte, verblieben sowohl Haus- als auch Wohnungstür geöffnet. Nach wenigen Minuten verließ der Mann die Wohnung wieder. Eine Stunde später bemerkte die Frau, dass ihr Kleiderschrank im Schlafzimmer durchwühlt und ein darin befindliches Schmuckkästchen mit Modeschmuck entwendet worden war. Eine zweite Person habe die Frau nicht bemerkt.

Der angebliche Wasserwerker kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80 m groß, dunkler Teint, akzentfreies Deutsch, Arbeitskleidung. Er führte zudem eine Karte vom Wasserwerk mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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