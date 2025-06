POL-EU: Festnahme nach versuchtem Diebstahl

Weilerswist/ Schleiden-Gemünd (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (11. Juni) kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Dreiborner Straße in Schleiden-Gemünd. Um 3.05 Uhr schlugen bislang Unbekannte ein Fenster von dem Geschäft ein und hebelten das dort angebrachte Metallgitter heraus. Das herausgelöste Gitter wurde in einer angrenzenden Hecke aufgefunden. Weiter wurde bei der ...

mehr