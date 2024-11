POL-EU: Unbekannter lenkt Seniorin ab und entwendet Geldbörse auf Parkplatz

Zülpich-Langendorf (ots) - Am gestrigen Mittwoch (20. November) befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer um 10.40 Uhr die Eifelstraße in Zülpich-Langendorf und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei der Kollision wurde der geparkte Pkw auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Der Pkw-Fahrer und die 84-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

