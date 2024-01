Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahren ohne Führerschein

Kall-Anstois (ots)

Am Montag (29. Januar) kam es in Kall-Anstois zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Eine Zivilstreife befuhr um 11 Uhr die Bundesstraße 266 in Richtung Gemünd und erkannte einen Mann in einem Pkw, der bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war.

Der 51-jährige Mann aus Kall erkannte den Polizeibeamten ebenfalls und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wallenthal. Der Polizeibeamte folgte dem Mann mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn.

Mehrere Fahrzeuge mussten dem 51-Jährigen ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Zwischenzeitlich fuhr der Mann linksseitig einer Verkehrsinsel auf der Gegenfahrbahn.

Der Kaller kam den Anhaltezeichen schließlich auf dem Parkplatz eines Restaurants neben der Bundesstraße 266 in Kall-Wallenthal nach und stoppte das Fahrzeug.

Neben der Feststellung, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, war auch der Pkw nicht versichert.

Das Verkehrskommissariat Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

