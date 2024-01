Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Räuberische Erpressung am Neujahrsmorgen

Kall (ots)

Am Montagmorgen (1. Januar) beabsichtigte ein 44-jähriger Mann aus Kall gegen 5.25 Uhr Zigaretten an einem Zigarettenautomaten in der Kölner Straße in Kall zu kaufen.

Unbemerkt näherten sich dem Mann zwei Unbekannte von der Seite und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Geldbörse sowie seiner Uhr.

Der 44-Jährige übergab den beiden Männern seine Geldbörse sowie eine hochwertige Armbanduhr.

Beide Unbekannten flüchteten in Richtung der Pfarrer-Reinartz-Straße in Kall.

Die Unbekannten erbeuteten bei der Tat Bargeld im unteren dreistelligen Euro Bereich.

Personenbeschreibung:

1. Person:

- männlich - ca. 20-30 Jahre alt - sprach akzentfreies deutsch - europäisches Erscheinungsbild - dunkle Bekleidung - keine Handschuhe

2. Person:

- männlich - dunkle Kleidung

Es wurde eine Anzeige bezüglich der räuberischen Erpressung aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell