Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Therme ins Gewahrsam

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (10. Oktober) pöbelte ein 35-jähriger Mann aus Köln gegen 21.07 Uhr mehrere Besucher und Mitarbeiter in der Therme in Euskirchen an.

Der Mann war so stark alkoholisiert, dass er von den dortigen Mitarbeitern aus der Therme verwiesen wurde.

Trotz Alkoholisierung stieg der Mann in seinen Pkw und wurde gegen 21.58 Uhr auf der Von-Binsfeld-Straße in Euskirchen in Fahrtrichtung Weilerswist von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert.

Die Beamten stellten bei dem Mann starken Alkohol- aber auch Cannabisgeruch fest. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille.

Dem 35-Jährigen wurden auf der Polizeiwache in Euskirchen drei Blutproben entnommen.

Auf der Polizeiwache wurde der Mann den Beamten gegenüber zunehmend aggressiver.

Der Kölner wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige bezüglich Trunkenheit im Verkehr

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell