Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall - die Polizei bittet um Mithilfe

Mechernich (ots)

Am Montag (22. Mai) kam es um 19 Uhr in Mechernich auf dem Georges-Girard-Ring in dem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich befuhr den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Knottenstraße, als ein weißes Fahrzeug von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes plötzlich ebenfalls in den Kreisverkehr fuhr.

Um eine Kollision zu verhindern wich der 18-jährige Pkw-Fahrer über die asphaltierte Mittelinsel aus und kollidierte im Anschluss mit einem Verkehrszeichen.

Der Fahrer des weißen Pkw flüchtete in unbekannte Richtung vom Unfallort.

- Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? - Hat jemand den Unfall beobachtet? - Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell