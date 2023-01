Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 62-jähriger Mann aus Euskirchen den Eifelring aus Rtg. Münstereifeler Str. kommend in Fahrtrichtung Pützbergring. Zur gleichen Zeit befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw die Roitzheimer Straße aus Richtung Philipp-Reis-Straße kommend in Fahrtrichtung der Straße "An der Vogelrute". Als die Lichtzeichenanlage für die Autofahrerin Grünlicht zeigte, fuhr sie in den Kreuzungsbereich geradeaus ein. Der 62-jährige Mann wiederum missachtete die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein, wobei er den kreuzenden Pkw seitlich frontal erfasste. Nach dem Zusammenstoß prallte der Pkw gegen eine Hauswand und rollte dann wieder auf die Straße zurück. Die Fahrerin und ihre im Fahrzeugfond befindlichen drei Kinder im Alter von 5, 7 und 10 Jahren wurden bei dem Unfall ebenso wie der 62-Jährige und sein 34-jähriger Beifahrer verletzt. Der Rettungsdienst des Kreises Euskirchen war mit insgesamt drei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort im Einsatz. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer wurde ebenso wie das 5-jährige Kind der Unfallgegnerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkw mussten von der Unfallstelle durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

