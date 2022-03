POL-EU: Mann mit Drogen vorläufig festgenommen

Mechernich-Kommern (ots) - Vor wenigen Minuten (11.23 Uhr) ist am heutigen Dienstagvormittag ein Juwelier-Geschäft in der Mühlengasse in Mechernich-Kommern überfallen worden. Drei Männer waren nach bisherigem Erkenntnisstand zunächst fußläufig flüchtig. Sie stiegen nach ersten Angaben von Augenzeugen noch im Bereich Kommern in einen Fluchtwagen. Es soll sich um ...

