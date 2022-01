Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebesgut bei Ruhestörung aufgefunden - Festnahme

Schleiden (ots)

Mit der Festnahme eines Randalierers (27) endete in der vergangenen Nacht (18./19. Januar) eine Ruhestörung in Schleiden. In der Wohnung, in der sich der 27-Jährige illegal aufhielt, fanden die Polizeibeamten mutmaßliches Diebesgut.

Weil er sich wegen des unerträglichen Lärms aus einer Nachbarwohnung des Mehrfamilienhauses in der Innenstadt in seiner Nachtruhe beeinträchtigt fühlte, verständigte ein Anwohner kurz vor Mitternacht die Polizei.

Als die Beamten die Wohnung aufsuchten, hielt der betrunkene und unter Drogeneinfluss Stehende ein Stuhlbein hinter seinem Rücken verborgen. Auf Ansprache reagierte der Randalierer derart aggressiv, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Im Schlafzimmer fanden die Polizisten diversen Goldschmuck wie Halsketten, Ringe und Armbänder, bei den es sich mutmaßlich um Diebesgut handelte.

Der Randalierer wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Doch auch dort gab er keine Ruhe: Der 27-Jährige versuchte, die Toilette zu verstopfen und die Beleuchtungseinrichtung und Videoüberwachung in der Zelle zu beschädigen. Erst nach einer erneuten Fesselung gab er Ruhe.

Den Mann erwartet nun neben einem Strafverfahren wegen Diebstahls auch eines wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Herkunft des sichergestellten Schmucks dauern an.

