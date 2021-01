Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Forst, L 267 (ots)

Am Di., 26.01.2020, gegen 05:50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Daimler-Benz A250 die L 267 aus Richtung Forst kommend in Richtung Kohlhardt. In einer Rechtskurve geriet er auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen, wobei er in den Bereich der Gegenfahrspur geriet und dort mit dem entgegenkommenden Pkw Seat Altea eines 50-jährigen Fahrzeugführers zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell