Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertigen Pkw gestohlen

53919 Weilerswist53919 Weilerswist (ots)

Als der Eigentümer eines hochwertigen weißen Mercedes GLA am heutigen Freitagmorgen (20.11.2020, 10.49 Uhr) sein Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl des Pkw. Unbekannte Diebe hatten in der vergangenen Nacht die frei zugängliche Hofeinfahrt am Finkenweg betreten und das Fahrzeug gestohlen.

