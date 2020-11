Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter aus Gemeinschaftsküche gestohlen

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Donnerstagabend (20.10 Uhr) meldete ein 21-Jähriger aus Euskirchen den Diebstahl seine E-Scooters. Er hatte sein Fahrzeug am Mittwochnachmittag (16 Uhr) für eine Stunde in einer Gemeinschaftsküche an der Kirchstraße abgestellt. Als er seinen Scooter gegen 17 Uhr nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrünen E-Scooter, der Marke SoFlow, Typ S06, mit Versicherungskennzeichen.

