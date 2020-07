Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einstellungsberatung

Der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Euskirchen, Polizeihauptkommissar Peter Müller, führt am Dienstag, 14. Juli, in Euskirchen (Polizeiwache, Kölner Straße 76), in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr, eine Berufsinformationsveranstaltung durch.

Die Veranstaltung dauert circa zweieinhalb Stunden. Inhaltlich werden stets die gleichen Themengebiete behandelt: Einstellungsvoraussetzungen, Auswahlverfahren, Studium, Dienst nach dem Studium und alles, was sonst wichtig und interessant ist. Interessierte werden bezüglich Einstellungsvoraussetzungen, Sportabzeichen und/oder Beglaubigungen sowie bei auftretenden Problemen unterstützt.

Weitere Informationen findet man im Internet unter: https://euskirchen.polizei.nrw/artikel/einstellungsberatung-kreispolizeibehoerde-euskirchen

