Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung: Jugendlicher in Köln gefunden

53879 Euskirchen (ots)

Der gesuchte 15-Jährige aus Kall wurde gefunden.

Passanten wurden am Mittag in Köln am Heumarkt aufgrund der heutigen Öffentlichkeitsgahndung auf den Jungen aufmerksam und riefen die Polizei.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Jugendlichen. Er wird nach Behandlung an seine Eltern übergeben.

Die Polizei Euskirchen bedankt sich für die zahlreiche Mithilfe, die zu einem schnellen Auffinden geführt hat.

Hinweis: Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell