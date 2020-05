Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Wohnung eingebrochen

53881 Euskirchen-Roitzheim (ots)

Einen Wandtresor und mehrere Rollerschlüssel entwendeten Diebe bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nelkenstraße. Eine kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers am Mittwochnachmittag (12 bis 13.30 Uhr) nutzten Diebe, um die Eingangstür aufzuhebeln und die Wohnräume zu durchsuchen. Sie demontieren einen Wandtresor und nahmen ihn und mehrere Schlüssel für Zweiradfahrzeuge mit.

