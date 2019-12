Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

53945 Blankenheim-Ahrhütte (ots)

Einen Schwer- und einen Leichtverletzten forderte am Montagabend gegen 21.25 Uhr ein Alleinunfall. Ein 74jährige aus Gerolstein lenkte seinen Mercedes-Kombi über die L 115 in Richtung Gerolstein. Aus bisher ungeklärter Ursache überfährt er den Kreisverkehr an der B 258. Dadurch kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kippt auf die Fahrerseite, rutscht und kommt im Graben zum Stillstand. Die Feuerwehr Dollendorf muss das Dach aufschneiden, damit der zum Glück nur leichtverletzte Fahrer aus dem Wagen klettern kann. Die 70jährige Ehefrau des Seniors wird durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und wird schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Wagen ist nur noch Schrott und musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

