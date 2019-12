Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: LKW-Plane aufgeschlitzt

53919 Weilerswist (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen schlitzten Unbekannte an einem Sattelauflieger, der an der Osttangente in Weilerswist geparkt war, die Plane auf. Sie entwendeten mehrere Pakete Schnuller. Der Gesamtschade wird auf einen kleinen vierstelligen Betrag beziffert. Zeugen werden gebeten sich unter der Nummer 02251-7990 zu melden.

