Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

53937 Schleiden (ots)

Am Samstagabend (21.03 Uhr) befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich die B266 aus Gemünd kommend in Fahrtrichtung Kall. Im Verlauf der Bundesstraße überholte er drei Pkw im Überholverbot, offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Beim Versuch, einen vierten Pkw zu überholen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Bornheim. Drei Mitfahrer in diesem Fahrzeug im Alter von 7, 9 und 29 Jahren erlitten wie auch der Fahrer Verletzungen leichterer Art. Sie wurden in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Seine 40-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 23.15 Uhr komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

