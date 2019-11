POL-EU: Radfahrerin stürzte auf Brücke

Kreispolizeibehörde Euskirchen

Eine Frau (34) aus Euskirchen befuhr am Dienstag (9 Uhr) mit ihrem Fahrrad den Ruhrpark vom Tuchmacherweg aus kommend in Richtung Münstereifeler Straße. Auf der im Ruhrpark befindlichen Brücke rutschte sie mit dem Fahrrad weg und fiel zu Boden. Sie klagte über Schmerzen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

