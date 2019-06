Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Zwei mit Installationsgeräten gefüllte Werkzeugkisten entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag aus einem geparkten Fahrzeug an der Straße "Im Auel". Der Nutzer hatte sein Fahrzeug am Samstagabend (19.30 Uhr) auf einem Garagenvorplatz an der Lessingstraße abgestellt. Als er sein Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er die eingeschlagene Beifahrerscheibe an seinem Pkw.

