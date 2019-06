Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Metall-Diebe auf frischer Tat ertappt

53894 Mechernich (ots)

Ein Euskirchener Polizeibeamter beobachtete in seiner Freizeit am Mittwochabend (20.30 Uhr) zwei Männer (22 und 29 Jahre), die an der Friedrich-Wilhelm-Straße in ihren Lkw Metall einluden. Beide gaben übereinstimmend an, dass ihnen der Schrott aufgrund einer mündlichen Zusage eines Berechtigten überlassen wurde. Es handelte sich um Wellblechplatten und Ständerwerk eines ehemaligen Getreidesilos. Zum Zeitpunkt der Feststellung konnten ihre Angaben nicht überprüft werden. Daher wurde verfügt, den Lkw wieder zu entladen, bis zu einer endgültigen Klärung der Eigentumsverhältnisse. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Euskirchener nicht befugt waren, das Metall aufzuladen. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell