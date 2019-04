Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 22-Jährigen zusammen geschlagen

53879 Euskirchen (ots)

Donnerstagabend (22.19 Uhr) wurde die Polizei zu einem Körperverletzungsdelikt am "Alten Markt" gerufen. Offenbar hatte hier ein Bruder Zuflucht bei seiner Schwester gefunden. Nach ersten Ermittlungen wurde der 22-Jährige auf der Kirchstraße durch zwei unbekannte Männer mit einem Baseball-Schläger angegriffen. Man habe ihm zuerst in die Kniekehle geschlagen. Daraufhin sei er zu Boden gegangen. Anschließend habe man weiterhin auf ihn eingeschlagen. Danach seien die Täter geflüchtet. Er selbst habe dann seine Schwester aufgesucht. Diese informierte die Polizei und den Rettungsdienst. Aufgrund seiner Verletzungen brachte der Rettungswagen den 22-Jährigen in ein Krankenhaus.

