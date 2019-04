Polizei Hamburg

POL-HH: 190423-4. Verfolgungsfahrten endeten heute Morgen mit zwei Festnahmen.

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a)23.04.2019, 00:04 Uhr b)23.04.2019, 00:15 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Berne, Pezolddamm b) Hamburg-Wilhelmsburg, Kirchdorfer Straße

Die Polizei hat heute kurz nach Mitternacht einen 20-jährigen Deutschen und einen 33-jährigen Türken jeweils nach Verfolgungsfahrten durch Hamburg vorläufig festgenommen. Die zuständigen Verkehrsdirektionen haben die Ermittlungen übernommen.

a)

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 bemerkten einen BMW 320 Coupe, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit den Pezolddamm befuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten dabei fest, dass der Fahrer sein Fahrzeug auf über 150 km/h beschleunigte. Nachdem der Fahrer verkehrsbedingt am Berner Kreuz das Fahrzeug anhalten musste, setzte sich der Funkstreifenwagen direkt vor das Fahrzeug und verhinderte somit zunächst die Weiterfahrt. Als die Polizeibeamten an den BMW herantraten, setzte der Fahrer sein Fahrzeug plötzlich zurück und flüchtete über den Gegenverkehr auf dem Berner Heerweg in Richtung stadtauswärts. Während der Flucht kam es durch den Fahrer und seine rücksichtslose Fahrweise zu Gefährdungen mehrerer unbeteiligter Verkehrsteilnehmer. Die Verfolgung wurde schließlich aufgrund der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer abgebrochen. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug in den Kreisverkehr Farmsener Landstraße/ Eulenkrugstraße gesichtet. Dort kam es zu einem Beinahe-Unfall mit einem unbesetzten Linienbus. Der Fahrer setzte seine Flucht fort, stoppte den BMW in der Straße Im Hein und versuchte zu Fuß seine Flucht fortzusetzen. Er konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 20-jährige Fahrer, der seine Fahrerlaubnis noch auf Probe hat, wurde im Anschluss zum Polizeikommissariat 38 gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Der BMW sowie der Führerschein wurden sichergestellt.

b)

Kurz nach Mitternacht fiel der Besatzung des Funkstreifenwagen Peter 2/68 ein Chevrolet Matiz auf, bei dem die angebrachten Kennzeichen keinem Kraftfahrzeug offiziell zugewiesen waren. Die Beamten der Bereitschaftspolizei entschlossen sich, dass Fahrzeug im Bereich Kirchdorfer Straße anzuhalten und zu überprüfen. Der Fahrer kam den Anweisungen der Beamten nicht nach, beschleunigte sein Fahrzeug und entzog sich im Anschluss der Kontrolle.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Im Einmündungsbereich Wehrmannstraße/ Thielenstraße kam der Chevrolet von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum und eine Parkbank. Der Fahrer sowie sein Beifahrer sprangen aus dem verunfallten Fahrzeug und flüchteten zu Fuß vom Unfallort.

Die eingesetzten Beamten konnten den flüchtigen Beifahrer, einen 33-jährigen Türken, noch in unmittelbarer Nähe anhalten und vorläufig festnehmen. Bei dem polizeibekannten Mann wurde eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden.

Der mutmaßliche Fahrer konnte unerkannt flüchten.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Chevrolet als gestohlen gemeldet war. Der Pkw wurde sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige entlassen.

Schö.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Rene Schönhardt

Telefon: 040/4286-56211

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell