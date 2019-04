Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugen beobachten Fahrraddiebe

53879 Euskirchen (ots)

Donnerstagabend (22.00 Uhr) beobachteten Zeugen zwei Personen an einem Fahrradständer vor der Galeria Kaufhof. Hier versuchten die Tatverdächtigen mit Feuerzeugen die Schlösser von dort stehenden Fahrrädern zu öffnen. Als einer der Beiden bemerkte, dass der Ständer nicht mehr richtig in der Erde verankert war, riss er diesen mit zwei daran noch befestigten Rädern ganz heraus. Danach warf er das Ganze auf den Vorplatz der Galeria. Dabei wurden beide Fahrräder beschädigt. Nach Eintreffen der informierten Polizei stellten diese auch an drei weiteren Räder Beschädigungen durch Feuer fest. Das verdächtige Pärchen aus Euskirchen/Blankenheim im Alter von 18 Jahren wurde nach Personalienfeststellung vor Ort entlassen. Beide stehen im Verdacht bereits am Tag zuvor am Bahnhof Euskirchen durch Sachbeschädigungen aufgefallen zu sein.

