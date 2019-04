Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Roller gestohlen

53881 Euskirchen-Roitzheim (ots)

Donnerstagabend (22.00 Uhr) stellte ein 61-Jähriger Euskirchener seinen Roller (400ccm) auf dem Gehweg vor seiner Wohnanschrift an der Straße "Im Erfttal" ab. Als er am heutigen Freitagmorgen (05.00 Uhr) aus dem Fenster zu seinem Roller schaute, war dieser verschwunden. Offensichtlich hatten Unbekannte in der vergangenen Nacht den Suzuki/Burgman Roller der Farbe Weiß vom Gehweg gestohlen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell