Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugen beobachten Sachbeschädigungen

53879 Euskirchen-Bahnhof (ots)

Mittwochabend (22.30 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis von Sachbeschädigungen am Euskirchener Bahnhof. Bei deren Eintreffen flüchten fünf Personen in zwei Gruppen in unterschiedliche Richtungen. Zwei Personen konnten, nachdem sie das Gleisbett durchquert hatten, auf dem Bahnsteig angehalten werden. Die drei anderen Verdächtigen wurden durch eine weitere Polizeistreife im Nahbereich des Bahnhofs angetroffen. Sie gaben an, dass man zuerst am Bahnhof einen Mülleimer um getreten hatte. Mit einem im Eimer aufgefundenen Stein hatte man dann die Scheibe des Fahrkartenschalters beschädigt. In der Bahnhofsunterführung wurden zwei Schaukästen eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Gegen die fünf Personen im Alter von 18 und 19 Jahren wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell