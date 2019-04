Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

53947 Nettersheim, Altes Pastorat (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (18.04.2019) schlugen bislang unbekannte Täter gleich zweimal im Neubaugebiet Nettersheim zu. Zunächst drangen der/die Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus ein und durchsuchten/ durchwühlten die Räume. Da sich die Bewohner des Hauses im Urlaub befinden, konnte noch nicht festgestellt werden, was entwendet wurde. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. In der direkten Nachbarschaft wurde in ein weiteres Einfamilienhaus eingebrochen, welches als Ferienhaus genutzt wird. Auch hier agierten der/die Täter ähnlich, das Haus war zur Tatzeit unbewohnt. Zum Diebesgut ist liegen noch keine Erkenntnisse vor, der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

