Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer (Alleinunfall)

53902 Bad Münstereifel Hummerzheim, Breitenfeldweg (ots)

Am Donnerstag, den 18.04.2019, um 16.30 Uhr befuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Kinderbeuern (Kreis Bernkastel-Wittlich) den Breitenfeldweg von Hummerzheim in Richtung Liersermühle/Effelsberg. Auf der schmalen Gefällstrecke kam dem Kradfahrer ein Ackerschlepper entgegen, der in ausreichender Entfernung anhielt, um dem Motorradfahrer das Vorbeifahren zu ermöglichen. Der Kradfahrer verbremste sich, kam zu Fall und zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Euskirchen zugeführt, wo er stationär verblieb. Am Krad entstand leichter Sachschaden.

