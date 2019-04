Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brände im Schleidener Tal Suche nach Brandstifter/in

53940 Hellenthal (ots)

Die Polizei sucht zielgerichtet nach einem männlichen oder weiblichen Einzeltäter und verfügt über eine vielversprechende Spurenlage. Die gesuchte Person hat fundierte Ortskenntnisse. Daher geht die Polizei davon aus, dass geografische Bezüge wie eine Wohn,- Arbeits- oder Freizeitstätte im Schleidener Tal bestehen. Die Person kommt neben Brandstiftungen z.B. auch für mutwillige Beschädigungen und unbefugtem Aufenthalt auf Privatgelände in Frage. Denkbar ist, dass solche Handlungen von Zeugen oder auch dem persönlichen Täterumfeld bekannt, aber bis heute der Polizei nicht angezeigt worden sind. Für Hinweise, die zur Ergreifung führen, sind etwa 15.000,-EUR ausgelobt. Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02251/799-525 oder 02251/799-0 erbeten. Hinweise können auch per E-Mail an: poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de gesendet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



