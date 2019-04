Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer (Alleinunfall)

53945 Blankenheim, B258 Höhe Hüngersdorf (ots)

Am Do., den 18.03.2019, um 14.40 Uhr befuhr ein 66-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden die B258 von Blankenheim kommend in Richtung Ahrhütte. Etwa in Höhe der Ortslage Hüngersdorf kam der Unglücksfahrer aus ungeklärter Ursache ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken verlor der Mann die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und prallte gegen die Leitplanke. Er blieb schwer verletzt unter der Leitplanke liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber der Uni Klinik Bonn zugeführt. Das Motorrad wurde schwer beschädigt (Sachschaden etwa 5000 Euro).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell