Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Windeln aus LKW-Anhänger gestohlen

53881 Euskirchen-Wüschheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gingen unbekannte Täter einen LKW-Anhänger auf der Barentsstraße am Silberberg an. Dieser stand zusammen mit dem Zugfahrzeug auf dem dortigen Seitenstreifen, der 53-jährige litauische Fahrer schlief im Führerhaus. Als der Fahrer gegen 02:30 Uhr den Anhänger kontrollierte stellte er fest, dass die Plane aufgeschnitten worden war. Entsprechende Sicherungen waren entfernt und eine komplette Palette mit Windeln gestohlen worden. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

