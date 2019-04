Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holzgarage stand in Flammen - Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe

53940 Hellenthal-Blumental (ots)

Am Mittwochmorgen (00.14 Uhr) erhielten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Kenntnis von einem Brandgeschehen an der Schleidener Straße. Nach deren Eintreffen stand eine hölzerne Garage in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Hellenthal, Hollerath und Reifferscheid konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein direkt angrenzendes Geschäft und auf ein holzverkleidetes Wohnhaus (Fachwerkhaus), das zurzeit als Lagerraum genutzt wird, verhindert werden. Durch die Flammen wurde die Garage samt Inhalt (zwei Motorräder, ein Mähwerk und Imkerzubehör) zerstört.

Die hölzerne Außenfassade des Lagerraumes wurde durch die Flammen leicht beschädigt. Eine Durchlüftung des angrenzenden Geschäftes war Aufgrund der starken Rauchentwicklung war eine Durchlüftung des angrenzenden Geschäftes erforderlich. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Bewertungen zu Folge nach im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Da die Brandursache noch unklar ist, hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt und mit der Brandursachenforschung begonnen.

Zeugen sahen im direkten Umfeld eine männliche Person, die sich nach ihrer Entdeckung fluchtartig vom Brandort in Richtung der Straße "Fuchsloch" entfernte.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Vorfeld des Brandes oder auch im Nachgang verdächtige Personen im Bereich des Brandortes gesehen haben.

Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02251/799-525 oder 02251/799-0 erbeten. Hinweise können auch per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de gesendet werden.

